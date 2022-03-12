Afyonkarahisar'da üniversiteliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da üniversiteliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

12.03.2022 19:14
Afyonkarahisar'da üniversiteliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Meslek Yüksekokulu'nun 39 öğrencisi, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işaret dili eğitmeni Ayşe Zengin'den 120 saat eğitim aldı.

Kursun sonunda öğrenciler, eğitmenleri Zengin'le birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Hazırlanan video, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstiklal Marşı, Üniversite, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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