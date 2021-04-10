'AFYONKARAHİSAR'DA VATANDAŞIN ALGISI DAHA YÜKSEK' - Son Dakika

'AFYONKARAHİSAR'DA VATANDAŞIN ALGISI DAHA YÜKSEK'

10.04.2021 15:39
'AFYONKARAHİSAR'DA VATANDAŞIN ALGISI DAHA YÜKSEK', System.String[]

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, 10 Nisan Polis Haftası törenindeki açıklamasında, küresel koronavirüs salgınında polisin 24 saat mesai esaslı özveriyle çalıştığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, 10 Nisan Polis Haftası törenindeki açıklamasında, küresel koronavirüs salgınında polisin 24 saat mesai esaslı özveriyle çalıştığını söyledi. Temiz, "Salgının ilk günlerine göre Afyonkarahisar'da vatandaşın algısı daha yüksek durumdadır" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası Afyonkarahisar'da da törenlerle kutlandı. Törene İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar POMEM Müdür Vekili Mehmet Kunt, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Burhan Akçay, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları katıldı. Afyonkarahisar'da ilk tören Kocatepe Parkı Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Atatürk Anıtı'na Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar POMEM Müdür Vekili Mehmet Kunt, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Burhan Akçay çelenk sundu.

'POLİS KÜRESEL SALGINDA 24 SAAT MESAİDE'

Çelenk töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, "Personelimizin tamamı şu anda tüm özverileriyle çalışmaktadır. Koronavirüs küresel salgınında elbette sağlık çalışanları çok önemli hizmetler sunmaktadır. Bizler de onlarla birlikte görevdeyiz. Onlara yardımcı olma anlamında Emniyet Teşkilatı olarak tüm polis memuru arkadaşlarımız 24 saat sürekli görevleri başındadır. Sağlık çalışanları hastanelerde, sağlık kurumlarında ama bizler toplumun her alanında yurtlarda, hastanelerde, sokaklardayız. Sokağa çıkma kısıtlamalarında, maske ve sosyal mesafe denetlemelerinde 24 saat görev başındayız. Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan personelimiz yaklaşık iki katına çıkıyor. İl merkezinde hafta sonu takviyelerle 300'e yakın personelimiz çalışıyor. Hafta içi günlerde ise merkezde çalışan personelimiz 150'dir. Koronavirüs küresel salgını nedeniyle denetimler devam ediyor" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, yazılan cezalara ve tutanaklara göre Afyonkarahisar'da sosyal mesafe ve maske kullanımında bilinçlenme durumunu değerlendirerek, "Son dönemde özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ceza uygulamasından daha çok vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik algı oluşturmaya çalışan arkadaşlarımız, daha çok ikaz etme yönüne gidiyor. Vatandaşlarımız da hem sosyal mesafeye hem doğru maske kullanımına özen gösterme ve hijyenle ilgili bir düzelme var. Salgının ilk günlerine göre Afyonkarahisar'da vatandaşın algısı daha yüksek durumdadır" diye konuştu.

ŞEHİTLİĞE KARANFİL BIRAKILDI

Çelenk töreninin ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği ziyaret edildi. Şehit polisler Ayhan Sarıçiçek ve Mehmet Dama'nın kabri başında dua edildi. Bir din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar tarafından dua edildi. Şehitlik ziyareti şehit polislerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla tamamlandı.

'AFYONKARAHİSAR'DA VATANDAŞIN ALGISI DAHA YÜKSEK'
'AFYONKARAHİSAR'DA VATANDAŞIN ALGISI DAHA YÜKSEK'
'AFYONKARAHİSAR'DA VATANDAŞIN ALGISI DAHA YÜKSEK'
'AFYONKARAHİSAR'DA VATANDAŞIN ALGISI DAHA YÜKSEK'

Ali Temiz, Karahisar, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'AFYONKARAHİSAR'DA VATANDAŞIN ALGISI DAHA YÜKSEK' - Son Dakika


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