Afyonkarahisar'dan İdlib'e yardım tırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan İdlib'e yardım tırı - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan İdlib'e yardım tırı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 200 bin TL'lik insani yardım malzemesini taşıyan 2 tır İdlib'e gönderildi.

Afyonkarahisar'dan İdlib'e yardım tırı, System.String[]

Afyonkarahisar'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 200 bin TL'lik insani yardım malzemesini taşıyan 2 tır İdlib'e gönderildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İdlib'e yardım çağrısına Afyonkarahisarlı vatandaşlar sessiz kalmadı. Afyonkarahisar'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında 2 tır insani yardım İdlib'e gönderildi.


Afyonkarahisar İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, 10 yılı aşkın süredir devam eden savaşta yüz binlerce insanın hayatının ve hayallerinin yok olduğunu, milyonlarca insanın da mülteci durumuna düştüğünü ifade ederek, "Bizler de Türkiye olarak dün olduğu gibi bugünde ensar olmak görevimizi hali hazırda devam ettiriyoruz. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun AFAD Başkanlığında birçok yardım kuruluşuyla birlikte organize etmiş olduğu duyurusuna sessiz kalmadık. Afyonkarahisar il merkezi ve ilçelerden çeşitli yardımları hazırladık. Bugün itibariyle 2 tırımız yola çıkacak ve Reyhanlı'daki Lojistik Merkezimize ulaşacaktır. Bu tırımızda ranza, yatak, un ve muhtelif gıdalardan oluşan yaklaşık olarak 200 bin TL'lik bir yardım bulunuyor. Kampanyamıza desteklerini veren tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz ve yardım tırı gönderdiğimizde kurduğumuz cümleyi tekrar ediyoruz. İnşallah ümit ediyoruz ki Suriye'deki savaş biter ve bu gönderdiğimiz tır son olur" diye konuştu.


Konuşmanın ardından yardım tırları, bölgeye uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

İdlib, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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