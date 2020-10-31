Afyonkarahisar'dan İzmir'deki deprem bölgesine kurtarma ekibi desteği - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan İzmir'deki deprem bölgesine kurtarma ekibi desteği
31.10.2020 00:49
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 30 kişilik ekip ile 3 arama kurtarma köpeğinin, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları için yola çıktığı bildirildi.
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 30 kişilik ekip ile 3 arama kurtarma köpeğinin, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları için yola çıktığı bildirildi.
Depremin ardından AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan koordinasyonunda 30 kişilik ekibin 10 araçla İzmir'e doğru hareket ettiği öğrenildi.
Bölgede görev yapacak ekip ile "Uma", "Arya" ve "Çıtır" isimli arama kurtarma köpeklerinin de enkaz altındaki binalarda arama çalışmalarına katılacağı aktarıldı.
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