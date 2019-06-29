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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

1 saat önce

Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu Sportif Havacılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa, System.String[]
Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu Sportif Havacılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Belediye Kapalı Spor salonundaki turnuvanın final maçı, Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu öğretmenleri arasında oynandı.
Maçın ardından yapılan ödül töreninde şampiyonanın galibi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri kupayı Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya'nın elinden aldı.
Dazkırı'daki yaz Kuran kursları
Dazkırı kaymakamı Mesut Coşkun, Yüreğil köyündeki yaz Kuran kursunu ziyaret etti.
Burada minik öğrencilerle buluşup onları tebrik eden Kaymakam Coşkun, yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin dinini en iyi şekilde öğrenmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:43 Kaynak: AA
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