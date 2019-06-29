Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu Sportif Havacılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.
Dinar
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:43 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu
Sportif Havacılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen voleybol
turnuvası sona erdi.
Belediye Kapalı Spor salonundaki turnuvanın final maçı, Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk
Gürdal Ortaokulu öğretmenleri arasında oynandı.
Maçın ardından yapılan ödül töreninde şampiyonanın galibi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri kupayı Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
'nın elinden aldı. Dazkırı
'daki yaz Kuran kursları
Dazkırı kaymakamı Mesut Coşkun
, Yüreğil
köyündeki yaz Kuran kursunu ziyaret etti.
Burada minik öğrencilerle buluşup onları tebrik eden Kaymakam Coşkun, yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin dinini en iyi şekilde öğrenmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
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