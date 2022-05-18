Afyonkarahisar'dan tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı

18.05.2022 00:07
Afyonkarahisar'dan tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı

Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atanan Gökmen Çiçek'e, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beraatı verildi.

Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atanan Gökmen Çiçek'e, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beraatı verildi.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Çiçek onuruna termal bir otelde vefa programı düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, yaklaşık 2 yıldır şehre hizmet eden Çiçek'e teşekkür etti.

Çiçek ise Afyonkarahisar'ın vefalı bir şehir olduğunu ve kendisine bir adım gelene koştuğunu söyledi.

Afyonkarahisar sevdalısı ve aşığı olduğunu dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Eşim Sümeyra hanım bugünün önemi ne diye sordu? 'Afyonkarahisar'daki son günümüz' dedim. Bir saat sonra yine sordu? Meğerse bugün bizim evlilik yıl dönümümüzmüş aynı zamanda. Onu da unutmadan kutlayayım. Dolayısıyla Afyonkarahisar'dan ayrıldığım günü hayatta unutmam."

Çiçek, kent için "Ben ilk valiliği burada tattım ve ilk göz ağrım." dedi.

İki yıl önce geldiği Afyonkarahisar'ı kalbinde götürdüğünü vurgulayan Çiçek, herkesten helallik istedi.

Zeybek, konuşmaların ardından Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı verdi.

Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de günün anısında Çiçek'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Programa, il protokolü, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Afyonkarahisar'dan tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı
Afyonkarahisar'dan tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı
Afyonkarahisar'dan tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı
Afyonkarahisar'dan tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı

YORUMLAR
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Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek; Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek;
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beraatı - Son Dakika
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