AFYONKARAHİSAR Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi tanıtıldı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi tanıtıldı

Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi tanıtıldıAFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde yapılacak Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi tanıtıldı.

Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi tanıtıldı

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde yapılacak Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi tanıtıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, tarihi Frig Vadisi'nde yapılacak olan Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesini gazetecilere tanıttı. Projenin uygulanacağı sahadaki bilgilendirme toplantısına AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Tunay Türkmen, belde belediye başkanları ile İl Genel Meclis üyeleri de katıldı.

'35 BİN METREKARE ALANDA ÇALIŞACAĞIZ'

Emre Gölü ve çevresini Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmeyi planladıklarını söyleyen Vali Gökmen Çiçek, "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projemiz Frig Vadisi havzası içerisinde 35 bin metrekare alanda uygulanacak olup, içerisinde yürüyüş yolları, seyir terasları, kır bahçesi, restoran, spor alanları, 13 bin metrekare yeşil alanın olduğu birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği alandan oluşuyor. Frig Vadisi'ne ilişkin doğa ve turizm çalışmalarına yönelik başlangıç noktası olarak Ayazini ve Emre Gölü tanıtımını hedef aldık. Bu amaçla ödenek temini amacıyla Ankara'da temaslarda bulunduk. Emre Gölü ve Ayazini köyü turizm destinasyon projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya bir kaynak ayırdı. Kendi oluşturduğumuz fon ile beraber bölgeyi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getireceğiz. 35 bin metrekare alanda çalışacağız. Tarihle iç içe olan gölümüzü tepeden gören Afyonkarahisar'a yakışır, Frig Vadisi'ne yakışır bir turizm destinasyonu yapacağız. Bölgeyi halkımızın hizmetine sunacağız. Turistlerimizin birçok sosyal aktivitelere ulaşabilecekleri, tarih ve tabiat duygusunu aynı anda hissedebilecekleri bir mekan oluşturacağız" dedi.

Projenin diğer aşaması hakkında da konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Ayazini bizler için çok değerli bir yer. Bu bölgenin de ödeneği hazır. Bu bölgeye gelen tüm turistlerin Emre Gölü ve Ayazini bölgesine gelmesini istiyoruz. İnşallah ilimize gelen turistler artık hep bu bölgede olacak" diye konuştu.

'BÖLGEYİ TURİZMİN MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Burada bir değer var. Bu değeri ortaya çıkarmalıyız. Son 5 yılda bu bölgede ciddi çalışmalar oldu. İnşallah el ele vererek bölgeyi turizmin merkezi yapacağız" dedi.

Milletvekili Ali Özkaya, "Bölgenin değeri artıkça bölge halkının geliri de artacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu bölgenin tarihi mirasını ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracağız" diye konuştu.

EMRE GÖLÜ TABİAT HARİKASI BİR YER

Tanıtım programına telefonla bağlanan Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da şöyle dedi:

"Afyonkarahisar'da tabiat turizmi başlattık ve bu alanda çalışmalar yaptık. Afyonkarahisar ve ilçeleri köy gibiydi. Ama şu anda turizmin her alanında önemli bir aşama kaydetti ve değer kazandı. Tabiat ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıktı. Emre Gölü tabiat harikası bir yer. Bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Elbirliğiyle inşallah bu bölgeleri daha güzel hale getireceğiz."

AFYONKARAHİSAR Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi tanıtıldı

İhsaniye, Ayazini, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 06:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi tanıtıldı - Son Dakika
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