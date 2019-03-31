Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Kızılören İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Afyonkarahisar'ın Kızılören İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ali Erol kazandı.

Afyonkarahisar'ın Kızılören İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ali Erol kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Erol 529, AK Parti adayı Ozan Osman Kaya 297, Diğer adayı 180 oy aldı.

-Erol'un öz geçmişi-

MHP Kızılören ilçesi belediye başkan adayı Ali Erol, 1959 yılında Kızılören'de doğdu. İlkokulu Kızılören'de tamamlayan Erol, orta ve lise eğitimini Isparta'da bitirdi.

Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Erol, 1985 yılında tarih öğretmeni olarak Siirt'te göreve başladı.

Farklı okullarda ve kurumlarda idarecilik yapan Erol, ilk olarak 1994, 2004 ve 2014 yıllarındaki yerel seçimlerde Kızılören Belediye Başkanı seçildi.

Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:45 Kaynak: AA

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