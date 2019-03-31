Afyonkarahisar'ın Kızılören İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ali Erol kazandı.
Afyonkarahisar
'ın Kızılören
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Ali Erol
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Erol 529, AK Parti
adayı Ozan Osman Kaya
297, Diğer adayı 180 oy aldı.
-Erol'un öz geçmişi-
MHP Kızılören ilçesi belediye başkan adayı
Ali Erol, 1959 yılında Kızılören'de doğdu. İlkokulu Kızılören'de tamamlayan Erol, orta ve lise eğitimini Isparta
'da bitirdi. Konya Selçuk Üniversitesi
Eğitim Fakültesinden mezun olan Erol, 1985 yılında tarih öğretmeni olarak Siirt
'te göreve başladı.
Farklı okullarda ve kurumlarda idarecilik yapan Erol, ilk olarak 1994, 2004 ve 2014 yıllarındaki yerel seçimlerde Kızılören Belediye Başkanı seçildi.
Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:45 Kaynak: AA
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum
Kayyum Atanan 9 İlde Son Durum