Afyonkarahisar, ısparta ve burdur'da toki sosyal konut heyecanı - Son Dakika

Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da TOKİ sosyal konut heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde uygulanacak '100 Bin Sosyal Konut Projesi', Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da vatandaşları heyecanlandırdı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak projenin olumlu, hem ülke, hem millet için hayırlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, projenin bir fırsat olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde uygulanacak 100 Bin Sosyal Konut Projesi, evlerin yapılacağı bölgelerde vatandaşları sevindirdi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirilerek, uzun vadeli taksitli sistemle dar gelirli aileleri konut sahibi edindirmeyi amaçlayan proje, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da vatandaşları heyecanlandırdı.

'MEMLEKET İÇİN, MİLLET İÇİN HAYIRLI OLUR'

Afyonkarahisar'da oturan emekli İhsan Küçükaksoy, "Afyonkarahisar'da dar gelirli aileler için TOKİ tarafından yeni konutlar yapılması güzel olur. Memleket için millet için hayırlı olur. Fakir fukara bu vesileyle ev sahibi olup, geçinir. Konut fiyatlarının yükseldiği bu dönemde dar gelirli aileler için TOKİ konutları güzel ve yerinde bir kaynaktır. Benim evim var, ancak evi olmayan vatandaşlarımız için hayırlı olacaktır" dedi.

'VATANDAŞLAR İÇİN DE ÜLKE İÇİN DE FAYDALI'

Özel sektörde asgari ücretle çalışan Murat Kudal, kendisinin bir evi olduğunu, ancak TOKİ konutlarının halk için çok faydalı olduğunu söyledi. Kudal, "Gelir düzeyi düşük olan ve ev almakta güçlük çeken insanlar için iyi bir çalışma. TOKİ konutlarının fiyatları iyi, taksitleri uygun. Afyonkarahisar'da yapılacak olan konutlara evi olmayan vatandaşlar başvuru yaparak ev sahibi olabilir. Afyonkarahisar'daki dar gelirli vatandaşlar için de ülke için de faydalı. Vatandaşlar kira öder gibi parça parça ödeyerek ev sahibi olabilirler" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL VE DEĞERLİ BİR PROJE'

Afyonkarahisar'da bir kamu kurumunda görev yapan Tahir Göktuğ da TOKİ tarafından yapılan konutların dar gelirli aileler için konut almayı kolaylaştıran bir çalışma olduğunu vurguladı. Göktuğ, şunları söyledi:

"TOKİ ile ilgili çok güzel projeler yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim bir konutum var, ancak kirada olan, evsiz çok vatandaşımız var. Afyonkarahisar'da en düşük ev kiraları 500 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar da ortalama bu fiyatlarla kirada oturuyor, ancak devlet bu fiyatlarla 20- 25 yıl kirada oturmak yerine sonunda ev sahibi yapacak proje oluşturuyor. Kısacası siz kör kuyuya paranızı atmak yerine, 'sağ cebinizden alın sol cebinize atın 20-25 yıl sonra ev sahibi olun' diyor. Çok güzel ve değerli bir proje. Çok sayıda dar gelirli aile için de bu bir fırsat olacak."

'MAHALLE SAKİNİ OLARAK ÇOK SEVİNDİK'

Projenin uygulanacağı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Konak Mahallesi'ndeki mahalle sakinleri projeyi mutlulukla karşıladı. Nurettin Demiraslan (41), "Konak Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Mahallemize böyle bir yatırım geldiğini duyduk. Mahallemiz özellikle konut yatırımlarında geride kalıyordu. TOKİ yatırımından dolayı mutluyuz. Mahalle sakini olarak çok sevindik. Özellikle böyle konut yatırımlarından mahallemizde insanlar çok geride kalmıştı. Böyle bir şeyi bize öngörmüşler. Böyle bir yatırımdan dolayı çok mutluyuz. Mahalle sakinleri olarak çok sevindik. Burada çok büyük gelirli insanlar yok. Yerel yönetim olsun, muhtarımız olsun, belediye başkanımız, kaymakamımız, bunun için öncü olan milletvekillerimiz, değerli Cumhurbaşkanımız hepsine teşekkür ederim" dedi.

'EV ALMA İMKANIM YOKTU'

Tahsin Bayrakçı ise, "Konak Mahallesi'nde ikamet ediyorum, yeni evlendim. TOKİ konutlarının yapılacağını duyduk. Benim de ev alma imkanım yoktu. Belki de ömrüm boyunca alamayacaktım. Ailemin katkılarıyla yazıldık. Başta muhtarımız olsun, belediye başkanımız olsun, yerel yönetim olsun hepsine sonsuz teşekkürler. Özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun var olsun" diye konuştu.

'DUYDUK TOKİ KONUTLARININ GELECEĞİNİ'

Yasemin Acar (46) da, "Biz de herkes gibi ev sahibi olmak istedik. Duyduk TOKİ konutlarının geleceğini. Başta muhtarımız, Belediye Başkanımız Nihat Sarı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Yeliz Gültaş (42), "Buraya, mahallemize toplu konut yapılacakmış. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'MAHALLEMİZİN DAHA CANLI BİR ATMOSFER YAŞAMASINI İSTİYORUZ'

Mahalle Muhtarı Vasfi Gültaş (64) da, şöyle konuştu:

"TOKİ konutları yapıldığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milletvekilimiz Ali Özkaya'ya, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün siyasi liderlerimize sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca burada 96 konut projesi yapıldı. Talep ve başvuruların çok olmasından dolayı yüksek olmasını, 150- 200 kapsamında olmasını ve mahallemizin daha canlı bir atmosfer yaşamasını istiyoruz. Ayrıyeten doğal gaz başvurumuz da sağ olsunlar, onların da işlemi oldu. Doğal gazımızın da gelmesinden dolayı herkese sonsuz teşekkürler sunuyorum."

'ÖNEMLİ OLAN ASGARİ ÜCRETLİNİN EV SAHİBİ OLMASI'

Projenin uygulanacağı illerden Isparta'da oturan Cihan Kaplancan (27), "Dar gelirli vatandaşlarımız için çok iyi olacak. Bu eşit sayıda herkes için yapılmasını umarım. Merkezde olsa çok iyi olur. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Asgari ücretle çalışıyoruz. Zaten zengin olan istediği gibi alabilir. Önemli olan asgari ücretlinin ev sahibi olması. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah dedikleri gibi olur. Sonuca ulaşırız" dedi.

'KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK'

Mehmet Arıç (57), "Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Halkımız için çalışıyoruz. Dar gelirli çok. Çok faydalı olacak. Isparta'ya ortalama 100 konut yapılmasını isterim. İlçelere de yapılmasını isterim. İyi bir şey. Kira öder gibi ev sahibi olunacak" diye konuştu.

'GARİBAN VATANDAŞ EV SAHİBİ YAPILSIN'

Tuna Ünal (30) da şunları söyledi:

"Dar gelirli vatandaşların faydalanması için 100 bin konut yapılacağını öğrendik. Gerçekten dar gelirli vatandaş ev sahibi olur. Bazen bu tür konularda ali cengiz oyunları dönebiliyor. Adam evini, malını, mülkünü, damadının, kızının üstüne yapıp, tekrar ev sahibi olmak istiyor. Devlet bu konuda dikkatli olursa daha iyi olur. Özellikle asgari ücretlinin şu şartlarda ev sahibi olmasının imkanı yok. Fırsatın iyi değerlendirilmesini talep ediyorum. Hatta ve hatta sayının artmasını ilçelere, beldelere mümkünse köylere kadar inmesini istiyorum ki hem göçler önlensin, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımız faydalansın. Gerçekten hakkıyla çalışan gariban vatandaş ev sahibi yapılsın."

'İNŞALLAH SOSYAL KONUTLARDAN EV SAHİBİ OLURUZ'

Toplu konutların yapılacağı illerden Burdur'da da vatandaşlar projeyi sevinçle karşıladı. İşçi emeklisi Salih Türköz (62), "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konutlardan 250'sinin Burdur'a yapılacak olmasından mutlu olduk. Ben kirada oturuyorum. İnşallah yapılacak sosyal konutlardan ev sahibi oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'MUTLU OLDUM'

İşçi emeklisi Mustafa Tetik (57) de "Burdur'a da 250 sosyal konut yapılacağını duyduk. Mutlu oldum. İnşallah evi olmayan ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olur. Emeği geçenlere teşekkürler" diye konuştu.