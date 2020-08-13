Afyonkarahisar, Kütahya ve Konya'daki hırsızlıklarla ilgili 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar, Kütahya ve Konya'daki 13 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, haziran ve temmuz aylarında Afyonkarahisar, Konya ile Kütahya'daki 12 ev ve bir otomobilden hırsızlıklarla ilgili bölgelerdeki kameraların kayıtlarını inceledi.

Ekipler, iki ay süren takibin ardından operasyon başlattı.

Hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin kaldığı Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesi Kurtuluş mevkisindeki çadırlara operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, çadırlarda ve zanlıların üst aramasında 7 bin 50 lira, 400 avro, 10 çeyrek ve bir yarım altın, altın kol saati ve altın yüzük ele geçirildi.