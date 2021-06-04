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Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı - Son Dakika

Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı

04.06.2021 18:27
Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı, System.String[]

Hatay'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Necati Yatkak, memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Necati Yatkak, memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hassa yolu üzerinde askeri aracın kaza yapması sonucu Uzman Çavuşlar Halit Altun ve Necati Yatkak şehit düştü. Olayın ardından şehit Yatkak Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyündeki baba ocağında helallik alınmasının ardından köy meydanına getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne gelen acılı anne Ummuhan, baba Hayrettin, kardeşleri Abdurrahman, Ali, Mehmetali, Nazik, Arzu ve Fahriye gözyaşları döktü. Şehidin 2 yaşındaki çocuğu Ayaz'ın amcasının kucağından babasının tabutunu okşayarak veda etmesi ise yürekleri dağladı.

Cenaze törenine katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Şehit Babası Hayrettin Yatkak'a taziyelerde bulundu.

Cenaze namazını İl Müftüsü kıldırdı

Şehit Yatkak Sinanpaşa ilçesi Bulca köy meydanında öz geçmişinin okunmasının ardından Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında köy mezarlığına getirilerek burada son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenaze törenine, AValisi Gökmen Çiçek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, milletvekilleri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve Afyonkarahisar ve çeşitli ilçe ve beldelerden çok sayıda vatandaş katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı

Karahisar, Hatay, Şehit, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar şehidini gözyaşları içinde uğurladı - Son Dakika


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