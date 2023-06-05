Afyonkarahisar tren hattında sel nedeniyle çökme ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar tren hattında sel nedeniyle çökme ve onarım çalışmaları sürüyor

05.06.2023 14:24

Denizli'de geçen haziran ayındaki sağanak yağmur nedeniyle Afyonkarahisar seferlerinin yapıldığı tren hattının Goncalı Mahallesi'ndeki 500 metrelik kısmında çökme ve rayların altındaki toprak boşalması meydana geldi. TCDD ekipleri tarafından yapılan onarım çalışmaları sürüyor ve tren hattının tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açılacak.

Afyonkarahisar seferlerinin yapıldığı tren hattının Goncalı Mahallesi'ndeki 500 metrelik kısmında sağanağın neden olduğu çökme ve rayların altındaki toprak boşalması nedeniyle yapılan onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Denizli'de geçen 2 Haziran'da etkili olan kuvvetli sağanak yağmur, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Korucuk, Goncalı, Eskihisar, Sevindik, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Taşan dere ve kanallar nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri, 1 cami ve 1 spor salonuna dolan sular, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edilerek temizlik çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle Eskihisar ve Goncalı mahallelerine ulaşımı sağlayan yollarda çökmeler oldu. Hasar gören yollarda onarım çalışması başlatıldı.

Sel nedeniyle Gökpınar Deresi taşınca Denizli-Afyonkarahisar tren hattının Goncalı mahallesindeki kısmında hasar oluştu. Hattın yaklaşık 500 metrelik kısmında çökme oldu. Bazı noktalarda rayların altındaki toprak ve molozlar boşaldı. Selin ardından TCDD ekipleri bölgede çalışma başlattı. Selin şiddetiyle yerinden sökülen beton traversler tekrar ekipler tarafından yerlerine takıldı. Altı çöken tren hattı yeniden dolduruldu. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından tren hattının tekrar ulaşıma açılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
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Karahisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar tren hattında sel nedeniyle çökme ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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