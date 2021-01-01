Son dakika haberleri! Yeni yıla "sessiz" girildi - Son Dakika

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi.

Konya'da kısıtlama öncesi kent merkezinde marketlerde kısa süreli de olsa yoğunluk yaşandı. Saat 21.00'den itibaren ise kentin önemli noktaları sessizliğe büründü.

Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı Caddesi'ndeki hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı.

Polis ekipleri kentin önemli noktalarında denetim ve uygulamalarına başlarken vatandaşlar bu yıl yeni yıla evlerinde girdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da şehrin işlek noktalarından Kent Meydanı, Uzunçarşı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Kurtuluş Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasından itibaren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 uygulama noktasında denetim yaptı. Belediye ekipleri de uygulamada görevli ekiplere ikramda bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, uygulama noktalarını ziyaret etti.

Temiz, ziyarette basın mensuplarına, 2020 yılının son saatlerinde kent genelinde görev yapan arkadaşların motivasyonunu artırmak, beraber olmak için dışarda olduklarını söyledi.

Afyonkarahisar genelinde 300 personelin görev yaptığını dile getiren Temiz, "Umarım 2021 yılı 2020 yılından hiçbir şeyi bize hatırlatmaz. Bir an önce bunun etkisinden kurtuluruz. Afyonkarahisar genelinde şu anda 6 sabit uygulama noktamız var. Kısıtlamadan dolayı bir sıkıntı beklemiyoruz." diye konuştu.

Karaman

Karaman'da kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlamanın başlamasının ardından sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri de yılbaşı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

Aksaray

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uygulama yaptı.