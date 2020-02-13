Afyonkarahisarlı muharip gazilerden Akıncı'nın açıklamalarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisarlı muharip gazilerden Akıncı'nın açıklamalarına tepki - Son Dakika

Afyonkarahisarlı muharip gazilerden Akıncı'nın açıklamalarına tepki

6 saat önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Yusuf Aytaç Hürkal, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamaları kınayarak, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs sorununu kökten çözmüştür.

Afyonkarahisarlı muharip gazilerden Akıncı'nın açıklamalarına tepki, System.String[]

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Yusuf Aytaç Hürkal, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamaları kınayarak, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs sorununu kökten çözmüştür. Mehmetçiğin ve mücahitlerin kanlarıyla kurulan KKTC'de Türkler, Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğünde Mustafa Akıncı'ya rağmen hür ve özgürdür" dedi.


Aytaç yaptığı açıklamada, Akıncı'nın en önemli görevinin devletin devamlılığını sağlamak olduğunu söyledi. Hürkal şöyle devam etti:


"KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye aleyhindeki beyanları ve Rum tezlerine verdiği destekten dolayı 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler adına hicap duyduk. Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı olarak, "Devletin varlığını, bağımsızlığını ve egemenliğini" koruyacağına dair yemin etmiştir. Anayasaya göre; Akıncı'nın en önemli görevi devletin devamlılığını sağlamaktır. Buna rağmen Mustafa Akıncı'nın yemininden ve görevinden uzaklaştığını, Rumlar hoş görünme gayreti içerisinde olduğunu esefle müşahede etmekteyiz. Kıbrıs'ta Türk varlığı için senelerce kan ve göz yaşı dökülmüştür. Yüzlerce Kıbrıslı Türk bu uğurda şehit olmuştur. Bu dönemlerde Kıbrıs Türk'ünün başında Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş gibi yurtsever kahramanlar, devlet adamları vardı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs sorununu kökten çözmüştür. Mehmetçiğin ve mücahitlerin kanlarıyla kurulan KKTC'de Türkler, Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğünde Mustafa Akıncı'ya rağmen hür ve özgürdür. KKTC'ye zarar veren ve Kıbrıs Türk'ünü Rum himmetine reva gören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır." - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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