Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak - Son Dakika

Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak

Afyonkarahisar Belediyesi'nin "Sosyal Gastronomi" alanında engelli bireylere yönelik hazırladığı "Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi" isimli 2.

Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi'nin "Sosyal Gastronomi" alanında engelli bireylere yönelik hazırladığı "Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi" isimli 2.4 milyon TL bütçeli proje ile kentteki otizmliler, ortopedik engelliler, downsendromlular gibi dezavantajlı eğitim ve istihdamına yönelik engelsiz gastronomi mutfağı ve gastroterapi merkezi kurulacak.

Eski Emekliler Lokali'nin bulunduğu binada hayata geçirilecek proje kapsamında engelli vatandaşlara temel aşçılık eğitimi verilerek, onların yetkinlikleri artırılacak. Ayrıca bu merkez içerisine bir kafe kurularak engelli vatandaşların birlikte vakit geçirebilmesi sağlanacak. Tamamen engellilerin erişimine uygun hale getirilecek binada, Gastronomi şehri Afyon'a özgü yiyeceklerin üretileceği bir profesyonel mutfak kurulacak. Üretilen ürünler burada yapılacak kafe ile birlikte, belediye bünyesinde hizmet veren No03 ve Zafer03 işletmelerinde satışa sunulacak. Ayrıca kafenin çalışanları da engelliler arasından seçilecek.

Engelli vatandaşlara bu mutfakta, engel durumlarına uygun olarak, aşçılık, garsonluk gibi hizmet sektöründe istihdam edilmelerini sağlayacak eğitimler verilecek. Eğitimler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesindeki Gastronomi Bölümü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Şube Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzmanlarla birlikte Profesyonel Aşçılar Derneğinden şefler tarafından verilecek. Ayrıca, binanın hemen yanında bulunan park alanı engelli parkına çevrilecek, engelli bireylerin merkezin yanında bulunan parkta rehabilite olmaları sağlanacak.

"4 bin engelli vatandaşın bu merkezden yararlanacak"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Murat Öner ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş ile birlikte Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin kurulacağı binada incelemelerde bulundu.

4 bin engelli vatandaşın bu merkezden yararlanacağını öngördüklerini ifade eden Başkan Zeybek, "Proje tamamlandığında oluşturulacak gastroterapi merkezinde görme engelli vatandaşlarımız için kabartmalı alfabeyle oluşturulmuş menüler, yine konuşma engelli vatandaşlarımızın siparişlerinin alabilmeleri için işaret dili eğitimleri verilecek. Merkez içerisinde oluşturulacak engelsiz kafede sunulmak üzere özellikle çölyak hastası vatandaşlarımız için glutensiz pasta, ekmek vb. gibi ürünler üretilerek şehrimizde yaşayan toplamda 350 çölyak hastası vatandaşımızın faydalanması sağlanacak. Başkan Zeybek, bunlara ek olarak görme engelli vatandaşlar için Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerini tanıtan bin adet Braille alfabesiyle yazılmış el kitapçığı bastırarak, tüm Türkiye'deki görme engelli vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Öte yandan, projenin Zafer Kalkınma Ajansı'nın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak - Son Dakika
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