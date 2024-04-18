Diyarbakır\'da MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması düzenlendi

Diyarbakır'da mesleki liseler arası "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen yarışmaya biri Batman'dan olmak üzere 11 liseden öğrenciler, yaptıkları yöresel lezzetlerle katıldı.
Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi ve yarışmanın Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Hüseyin Gül, AA muhabirine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce öğrencilerin mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme fırsatı sunmak ve Anadolu'nun zengin lezzetlerini ortaya koymak hedefiyle yarışmanın düzenlendiğini belirtti.
Yarışmanın Diyarbakır ayağını düzenlediklerini ifade eden Gül, "Yarışmada yerel yemek kültürünün ürünlerini görmekteyiz. Bugün 11 okulumuz ve 33 yarışmacımız var. Yarışmada 20'nin üzerinde lezzet göreceğiz. Bu yarışmanın özelliği yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak ve bunu tüm dünyaya tanıtmak." dedi.
Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımında yer alan Aleyna Eroğlu da "Yarışma için Diyarbakır yöresine ait burma kadayıf, kuru dolma ve yarpuzlu ayran çorbası yaptık. Ekibimiz 3 kişi." diye konuştu.
Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımından Ravza Kuzu da Diyarbakır'ın tescilli ürünlerinden burma kadayıfı ile lebeniye çorbası ve üsküre kebabı yaptıklarını kaydetti.
Her takımda öğrencilerin hünerlerini sergilediği yarışmada, Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İstanbul'da düzenlenecek finallere gitmeye hak kazandı.
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