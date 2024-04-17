Kayseri'de düzenlenen Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'nda liseli şefler birincilik için yarıştı - Son Dakika
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Kayseri'de düzenlenen Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'nda liseli şefler birincilik için yarıştı

Kayseri\'de düzenlenen Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması\'nda liseli şefler birincilik için yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'na 4 ilin liseli şefleri katıldı. Yarışmada, öğrenciler bölgesel yemeklerini en lezzetli ve hızlı şekilde hazırlayarak birinci olmak için yarıştı. Yarışmanın amacı Türk mutfağının tanıtımını sağlamak ve uluslararası düzeyde yapmak. Yarışmanın birincileri 4 Mayıs'ta İstanbul'da finalde yarışacak.

17.04.2024 12:00
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Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'na 4 ilden katılan liseli şefler birincilik için yarıştı.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat illerinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümünde okuyan öğrenciler katıldı. Yarışmada 4 ilden her biri 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşan toplam 13 ekip katıldı. Toplam 90 dakika süreleri olan yarışmacılar, bölgesel yemeklerini en lezzetli ve hızlı şekilde hazırlayarak birinci olmak için hünerlerini sergiledi.

Yarışmanın İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Dalyan, "Bugün yarışmalarımızın 3. günündeyiz. İlk gün Eskişehir'deydik, dün Konya'da, bugün de Kayseri'deyiz. Türkiye genelinde yaklaşık 450 okulun katıldığı ulusal bir yarışma planladık ve şu ana kadar sorunsuz bir şekilde keyifli ve heyecanlı devam ediyor. Çocukların heyecanını gördükten sonra biz de heyecanlanıyoruz ve keyif alıyoruz. Bakanlığımız bu yarışmayı hazırlarken Türk mutfağının tanıtımını önce ulusal anlamda sonra da uluslararası anlamda tanıtımını sağlamayı amaçlayan bir yarışma. Önümüzdeki yıllardan itibaren amacımız bu yarışmayı uluslararası düzeyde diğer ülkeleri katarak mutfağımızı tanıtma amaçlı yapmak. Bunun haricinde özellikle öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve yöneticilerimizin bu yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını gördük. Bakanlığımız da bundan çok memnun kaldı. Normalde 15 okul başvurmuştu ama çoğunluğu özel sebeplerden dolayı katılamadı. Bugün 13 okul var. Kayseri bölgesinde Sivas'tan, Nevşehir'den, Yozgat'tan ve bir de Kayseri'nin kendi okulu var. Yarışmamız başladı ve 1 buçuk saat sürecek. Bu süre zarfında tatlı, ana yemek ve çorba servis edecek çocuklar. Bir okulda her grupta 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmen var. Danışmanlarımız yarışma başlayana kadar çocuklarımızın başındaydı. Her okul katıldığı yörenin ve ilin yemeği ile katılmak zorunda yarışmaya. 7 bölgede her bölgeden 4'er ilden toplam 28 tane birinciyi 4 Mayıs'ta İstanbul'a büyük finale davet edeceğiz. Orada da Türkiye birincisini belirleyeceğiz" dedi.

Kayseri Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yarışmaya ana yemek dalında katılan Melek Korkmazyiğit ise, "Öncelikle yarışan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz bugün Kayseri olarak purov mantısı yapacağız. Bunu da salamura peynir ile yapıyoruz. Sonrasında da pişirme kabına ekleyip ocak üzerinde yavaşça pişiriyoruz. Üstüne salçamızı ekleyip suyunu ilave ettikten sonra yavaş yavaş ateş üzerinde pişiyor. Sonrasında da sunuma hazır hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 7 bölgesinde toplam 28 okulun yarışacağı yarışmada seçilen birinciler ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da finalde yarışacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de düzenlenen Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'nda liseli şefler birincilik için yarıştı - Son Dakika

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