Alaçatı Ot Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alaçatı Ot Festivali Başladı

Geniş Video İzle

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Alaçatı Ot Festivali başladı. Festival, Ege otları ve yöresel yemeklerle dolu bir program sunuyor.

18.04.2024 17:52  Güncelleme: 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, Ege coğrafyasına özel otların ve yöresel yemeklerin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali başladı. Bu yıl "Şevketi Bostan" teması ve "Öz'e Dönüş" konseptiyle düzenlenen festivalin yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, Ege otları ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşattığı  Alaçatı Ot Festivali, bu yıl onüçüncü kez kapılarını açtı. 18-21 Nisan günleri arasında "Şevketi Bostan" teması ve "Öz'e Dönüş" konseptiyle gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali'nin ilk gününde üreticiler, sabahı erken saatlerinde stantlarını kurarak biribirinden eşsiz otlar ve yöresel yemeklerle tezgahlarını süsledi. Vatandaşlar da festivalin ilk gününde yoğun ilgi gösterdi.

"BU SENE FESTİVAL DAHA İYİ OLACAK"

Sabah saatlerinde stantlarını açan üreticiler tezgahında yer alan otları ve yöresel ürünleri tanıtarak "Bu sene festival daha iyi olacak, yeni yönetim, yeni anlayış, daha rahat bir ortam iyi olacak. Geçen sene çok güzeldi, inşallah bu sene de güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ BELLİ OLUYOR"

Festivale katılan vatandaşlar ise "Her sene geliyoruz, çok memnunuz. Herkesin katılmasını istiyoruz. Çeşme bir harika, festival bir harika. Bu sene kadın elinin değdiği belli oluyor. Her sene güzeldi ama bu sene daha intizamlı, daha güzel olmuş" dedi.

EDİS İLE MOR VE ÖTESİ SAHNE ALACAK

Alaçatı'da 18-21 Nisan arasında arasında dört gün sürecek festival kapsamında sergiler, söyleşiler, yarışmalar düzenlenecek. Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars, Edis, Mor ve Ötesi'nin de sahne alacağı festivalin yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Alaçatı Ot Festivali Başladı
Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Alaçatı, Çeşme, Ege, Gastronomi, Etkinlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçatı Ot Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:38 Türkiye yerini garantiledi Şampiyon takım, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Türkiye yerini garantiledi! Şampiyon takım, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 22:48:28. #1.12#
SON DAKİKA: Alaçatı Ot Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement