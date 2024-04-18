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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, Ege coğrafyasına özel otların ve yöresel yemeklerin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali başladı. Bu yıl "Şevketi Bostan" teması ve "Öz'e Dönüş" konseptiyle düzenlenen festivalin yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, Ege otları ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşattığı Alaçatı Ot Festivali, bu yıl onüçüncü kez kapılarını açtı. 18-21 Nisan günleri arasında "Şevketi Bostan" teması ve "Öz'e Dönüş" konseptiyle gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali'nin ilk gününde üreticiler, sabahı erken saatlerinde stantlarını kurarak biribirinden eşsiz otlar ve yöresel yemeklerle tezgahlarını süsledi. Vatandaşlar da festivalin ilk gününde yoğun ilgi gösterdi.

"BU SENE FESTİVAL DAHA İYİ OLACAK"

Sabah saatlerinde stantlarını açan üreticiler tezgahında yer alan otları ve yöresel ürünleri tanıtarak "Bu sene festival daha iyi olacak, yeni yönetim, yeni anlayış, daha rahat bir ortam iyi olacak. Geçen sene çok güzeldi, inşallah bu sene de güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ BELLİ OLUYOR"

Festivale katılan vatandaşlar ise "Her sene geliyoruz, çok memnunuz. Herkesin katılmasını istiyoruz. Çeşme bir harika, festival bir harika. Bu sene kadın elinin değdiği belli oluyor. Her sene güzeldi ama bu sene daha intizamlı, daha güzel olmuş" dedi.

EDİS İLE MOR VE ÖTESİ SAHNE ALACAK

Alaçatı'da 18-21 Nisan arasında arasında dört gün sürecek festival kapsamında sergiler, söyleşiler, yarışmalar düzenlenecek. Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars, Edis, Mor ve Ötesi'nin de sahne alacağı festivalin yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.