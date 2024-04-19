Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye finaline katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye finaline katılmaya hak kazandı

Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye finaline katılmaya hak kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması'nda bölge birincisi olan Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Türk mutfağının mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla düzenlenen yarışmada, Hakkari'nin zenginliklerini sergileyen okul, İstanbul'da Türkiye finalinde yarışacak.

19.04.2024 09:53
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, Van'da düzenlenen Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması'nda bölge birincisi olan Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağının mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma, yiyecek ve içecek hizmetleri alanındaki öğretmen ve öğrencilerin yetkinliklerini ortaya koymaları amacıyla yarışma düzenlendi.

Hakkari ve birçok ilden öğrencilerin katılımıyla festival havasında gerçekleştirilen yarışmada, davetliler yarışma boyunca öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu bölge birincisi seçilen Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da Türkiye finaline katılacak.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, gastronomi, kültürünün nesilden nesile aktarılması gereken zenginliklerin başında geldiğini söyledi.

Ülkenin her yöresi gibi Hakkari'nin de gastronomi anlamında zenginliklerle dolu olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gastronomi alanında dünyaya tanıtılmasında meslek liselerimizin büyük rolü var. Öğrencilerimizin, bu alanda yetişmeleri ve dünyanın dört bir yanında ülkemizin yemeklerini insanlara sunması büyük önem arz ediyor. Bakanlığımızca gerçekleştirilen bu tür yarışmaların, ülkemiz gastronomisine büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Ellerinin lezzetini tabaklarına yansıtmak için yarışma öncesinde ve süresince hummalı çalışma içinde olan Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin yöneticilerini, danışman öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Okulumuza, Türkiye finalinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye finaline katılmaya hak kazandı - Son Dakika

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