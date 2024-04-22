Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

Geniş Video İzle

Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in temasları sırasında renkli görüntüler kaydedildi. Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti. Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor. Döner artık Almanya'nın ulusal yemeği oldu." sözleriyle Türk dönerini överken, davetliler döner yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

22.04.2024 22:16  Güncelleme: 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.

STEINMEIER, TÜRKİYE ZİYARETİNDE DÖNER KESİP İKRAM ETTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında, Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'le birlikte döner kesti. Keleş'in Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Steinmeier, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

"HİÇBİR FAST-FOOD YEMEĞİ ALMANYA'DA DÖNERDEN DAHA ÇOK SATILMIYOR"

Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." dedi. Keleş de böyle anlamlı bir ziyarette Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt ile spor, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin davetliler katıldı. Konuklar döner yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

Walter Steinmeier, İstanbul, Türkiye, Almanya, Gastronomi, Yaşam, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yakup Becerikli: sahibini görünce 30 17 Yanıtla
  • Cengiz Ay: Yalaka eko 24 22 Yanıtla
  • Sabri İnce: Dün büyük elçi ile balık keyfi. Bugün başbakan ile döner . İstanbulun sefiri iş başında :))) 23 16 Yanıtla Zafer Koç: Elleri bağlamış emir bekliyor 25 14
  • mustafa sagdic: allah razi olsun ekrem baskan. 18 14 Yanıtla
  • mustafa sagdic: aga donerin guzelligine bak. boyle doner her zaman yapiyorlar mi acaba 10 1 Yanıtla
  • Sefa Hisar: Tavuk döner gibi? 9 1 Yanıtla fatih tarazan: Tuaf ucuza kaçılmis peki Turkiye cumhurbaskani niye denk diye karsilamadi irak memlekete gitti bu. Ziyaret degişik 1 0
  • Ankara null: multeci vermek icin geldi yandik 5 1 Yanıtla

22:41 Cübbeli Ahmet Hoca’dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
22:16 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
23:21 Mauro Icardi’den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım
22:32 Uzun süre VAR’da incelendi İşte Fenerbahçe’yi yıkan penaltı Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 23:43:49. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement