Ağabeyi Öldüren Kardeş Mahkemeye Çıkarıldı

'VURACAK OLSAM EŞİMİ BEN VURURDUM'

Antalya'da ağabeyi Vedat Uluğtekin'i öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i yaralayan Mehmet Emin Uluğtekin ile aynı aileden 6 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Mehmet Emin Uluğtekin 'Kasten öldürme' suçundan, Zöhre Uluğtekin'in eşi olan ağabeyi Burhan Uluğtekin 'Azmettirme' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Burhan Uluğtekin'in ifadesinde, "Vuracak olsam eşimi ben vururdum. Ben boşanmak istedim. Çekişmeli de olsa anlaşmalı da olsa boşanacaktım" dediği belirtildi.

İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,