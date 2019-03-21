Ağaç Kesmek İçin Gittiği Ormanda Cesedi Bulundu
1 saat önce
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, çalı süpürgesinde kullanmak amacıyla ormanlık alana ağaç kesmeye giden ancak akşam eve dönmeyen İsmail Yılmaz (77) bu sabah ölü bulundu.
KASTAMONU'nun Tosya
ilçesinde, çalı süpürgesinde kullanmak amacıyla ormanlık alana ağaç kesmeye giden ancak akşam eve dönmeyen İsmail Yılmaz
(77) bu sabah ölü bulundu. Ortalıca
köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan İsmail Yılmaz, çalı süpürgesinde kullanmak için ağaç kesmek amacıyla dün sabah ormanlık alana gitti. Yılmaz, akşam eve dönmedi. Ailesi de kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma
, AFAD
ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Sabah
saatlerine kadar süren arama kurtarma çalışmaları sırasında İsmail Yılmaz, evine yaklaşık 800 metre uzaklıkta ölü olarak bulundu. İlk incelemede düşüp kafasını taşa vurduğu ve yamaçtan yuvarlanarak hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
- Kastamonu
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:56 Kaynak: DHA
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