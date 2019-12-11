Ağaca çarpan otomobil, alev aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaca çarpan otomobil, alev aldı - Son Dakika

Ağaca çarpan otomobil, alev aldı

6 saat önce

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, alev aldı.

Ağaca çarpan otomobil, alev aldı, System.String[]

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, alev aldı. Hafif yaralanan ve araçtan inerek alevlerin arasında kalmaktan kurtulan sürücü Ahmet Selek (34), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Selek yönetimindeki  42 EZ 855 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç alev aldı. Hafif yaralanan sürücü Selek, araçtan inerek alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. Alevler, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle söndürüldü. Selek de ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:38 Kaynak: DHA
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