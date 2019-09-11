Son Dakika Haberleri: AGD'den hazırlık kampı
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AGD'den hazırlık kampı

1 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 81 il üniversite başkanları, Isparta'da düzenlenen hazırlık kampında buluştu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 81 il üniversite başkanları, Isparta'da düzenlenen hazırlık kampında buluştu.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Başkanı Salih Turan, AGD Isparta Temsilciliği toplantı salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Turan, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, AGD ve MGV'nin ülke genelinde üniversite öğrencilerine yönelik birçok çalışması olduğunu söyledi.

Kamp sayesinde güzel çalışmaların ortaya konulduğunu belirten Turan, "Maddi ve manevi anlamda gençlerimiz için güzel çalışmalar ortaya koyduk. Hem kültürel hem de kendi branşlarıyla ilgili çalışmaları kapsayan yoğun, 4 günlük bir kamp çalışması ortaya konulmuş olacak." dedi.

Bu kamptan sonra ülke genelinde görev yapacak üniversite başkanlarının kendi çalışma alanları olan üniversitelere döneceğini belirten Turan, "Başkanlarımız bu çalışmaları ortaya koyarken Türkiye'de bulunan 7 milyon üniversitelinin hiçbirini ayırt etmeden hiçbirinin saçının teline dahi zarar gelmemesi için bir gayreti inşallah ortaya koymuş olacağız. Bütün çalışma programlarımızı da bunu merkeze alarak ortaya koymuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamp, 13 Eylül'de sona erecek.

AGD'den hazırlık kampı

Anadolu Gençlik Derneği, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:04 Kaynak: AA
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