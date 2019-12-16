AGD'den Siyer-i Nebi Yarışması - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen Siyer-i Nebi yarışmasının bu yıl 7.si gerçekleştirdi.



Türkiye genelinde yapılan yarışmayla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun yaptığı açıklamada; "Türkiye genelinde aynı anda düzenlenen ve bu yıl 7.sini icra ettiğimiz "Efendimizin izinde Siyer-i Nebi" yarışmasının heyecanı içerisindeyiz. Kayseri'nin 14 ilçesinde 17 noktada düzenlenen yarışmaya, öğrencilerimiz internet üzerinden kayıt yaptırarak sınava girmeye hak kazanmıştır. Efendimizin hayatına dair konuları içeren böylesine güzel bir organizasyona ilginin yoğun olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir "dedi.



Amaçlarının Kuran-ı Kerim'de Alemlere Rahmet olarak gönderildiği bildirilen Peygamber Efendimizin hayatının geleceğimizin teminatı gençlerin hafızalarında yer bulması ve yol gösterici olmasını sağlamak olduğunu beyan eden Baki Coşkun, "Allah nezdinde Habibim diye hitap edilen tek insan olan Hz. Muhammed Mustafa'nın hayatının gençliğimize öğretmek hususunda çalışma ortaya koymak bizler için tarifsiz bir sevinç kaynağıdır. Gençliğimizin zihinlerinin her türlü argümanlarla zehirlenmeye çalışıldığı böyle bir zamanda Efendimizi tanımak, tanıtmak ve örnek alınmasına vesile olmak hayırların en büyüklerindendir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Çalışmaların aralıksız devam edeceğine vurgu yapılırken sınavda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edeceklerini de beyan eden Coşkun, "31 Aralık gecesi Şehir Tiyatrosunda yapacağımız " Mekke'nin Fethi" programında sınavda derece alan kardeşlerimize hediyeler takdim edeceğiz. ve inşallah güzel anılarla onların bu emeğini taçlandırmış olacağız. 'Kaybedeni Olmayan Yarışma' olarak isimlendirdiğimiz bu yarışmaya katılan tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum, sınavda görev yapan tüm kardeşlerime de teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Ahlak ve Maneviyat yüklü bir neslin öncülüğünü Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler yapmış olacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ