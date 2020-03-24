AGD Kayseri Şube Başkanı Coşkun'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGD Kayseri Şube Başkanı Coşkun'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı - Son Dakika

AGD Kayseri Şube Başkanı Coşkun'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

AGD Kayseri Şube Başkanı Coşkun'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında "Evinde Kal" sloganının yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Koronavirüse karşı alınan kararlarda halkın sağlığının düşünüldüğünü aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu süreçte milletimiz, hijyen kurallarına dikkat etmeli, toplu ortamlardan kaçınmalı ve hayatı yavaşlatma sürecine girmelidir. Düğünlerimizi ve yemekli toplu organizasyonlarımızı virüsün yayılmasına fırsat vermemek için iptal ederek devletimizin müsaade edeceği zamanlarda yapmak önemli bir vatandaşlık görevi ve bu süreçte bir zorunluluktur. Yasal düzenlemeler ve tedbirler tek başına yeterli olmayacaktır. Sürece her bireyin tutum ve davranışları da etki edecektir. Başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilerden yapılan tüm uyarılar ile tavsiyeleri dikkate almak ve gereğini yapmak hepimizin sorumluluğudur. Moral bozucu, yıkıcı, tahriktar haberleri değil, önlemlere ve olması gerekenlere dair paylaşımları çoğaltmalıyız."

Coşkun, ekonomik durumları gözetilerek akraba ve komşuların ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olunması uyarısında da bulundu.

Anadolu Gençlik Derneği, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:28 Kaynak: AA

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