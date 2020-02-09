Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından "Son Kale Aile Konferansı" düzenlendi.

AGD Kayseri Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AGD Kayseri Şubesi Başkanı Baki Coşkun, aile konusunda seminerler verdiklerini ve bunu Abdülaziz Kıranşal'ın katıldığı program ile taçlandırdıklarını belirtti.

Toplumları ifsat edenlerin en büyük davası ve amacının aileyi bozmak olduğunu aktaran Coşkun, "Biliyorlar ki aile kurumunun bozulması demek toplumun bozulması demektir. Ailedeki bozulmasının en büyük yansıması ise maalesef genç nesillerimizi etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Program sinevizyon gösterisinin ardından eğitimci yazar Abdülaziz Kıranşal'ın aile yapısı ve topluma etkilerinin anlatımının ardından son buldu.