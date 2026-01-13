Ağıralioğlu\'ndan Güçlü Yarınlar Vurgusu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Önümüzdeki süreci Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini güçlü yarınlara taşımak için hassasiyetle çalışarak geçireceğiz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin "seçilmiş olmayı, her şeyi yapma hürriyeti zanneden yeni yönetim felsefesinin" dünyayı huzursuz ettiğini belirten Ağıralioğlu, Venezuela, İran ve İsrail'deki gelişmeler göz önüne alınarak, bölgede demokrasiyi, hukuku ve istikrarı sağlayacak "kudretli bir devlet stratejisi"nin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin acilen yönetim değişikliğine ihtiyacı olduğunu savunan Ağıralioğlu, "İnşallah önümüzdeki süreci Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini güçlü yarınlara taşımak için hassasiyetle çalışarak geçireceğiz. Nöbet değişimi olarak gördüğümüz siyasetin önümüzdeki dönemine hazırlanacağız. Partimiz her geçen gün millet kalbinde büyüyor." diye konuştu.

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Ankara'daki su kesintileriyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Mansur Başkan dahil muhalefetin bütün belediyelerini, siyasetçilerini, kendimi de kastederek söylüyorum. Mazeret beyan edeceksek iktidar, mazeret iktidarıdır. Uzatmaya gerek yok, çözüm iradesi göstermek lazımdır. Dolayısıyla iğneyi, çuvaldızı falan konuşacaksak bu da bizim çuvaldızımız olsun. Şöyle temsil etmek zorunda olduğumuzu hatırlatıyorum muhalefete. 'Bizden önce başladı' diye sorun çözmekten kendisini azade sayacak siyaset, milletin kalbine yürüyemez. 8 yıldır memleket sizdeyse çözmek zorunda olduğunuz sorunları 'Bizden önce başladı' diye savuşturmamalısınız. Bu, muhalefetin millet nezdindeki itibarını haleldar eder."