AGİT'te Ukrayna Krizi ve Diyalog Vurgusu

15.01.2026 18:33
Cassis, Ukrayna savaşı AGİT'in en büyük zorluğu, diyalog ve işbirliği şart diyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) dönem başkanı İsviçre'nin Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna'daki krizin AGİT'i güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ve 2026 dönem başkanlığını devralan İsviçre'nin Dışişleri Bakanı Cassis, teşkilatın merkezi Viyana'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Cassis, kriz içindeki dünyada Helsinki ruhunu korumanın acil bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "AGİT, şiddetli ideolojik çatışmaların yaşandığı bir dönemde kuruldu. Bugün hala varlığını sürdürüyor olması, katılımcı ülkelerin 50 yıldır diyalog ve işbirliğine dayalı güvenliğin lüks değil, bir gereklilik olduğunun farkında olmasından kaynaklanıyor." dedi.

Cassis, Ukrayna'daki savaşın, AGİT tarihinin en büyük zorluğu olduğunu belirterek, tüm üyeler arasında diyalogun yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl, söz konusu krizin AGİT'i güçlendirebileceğine inandıklarını ifade eden Cassis, AGİT'teki yaklaşımların etkili, güvenilir ve fırsatlar ortaya çıktığında hızla harekete geçebilecek nitelikte olması gerektiğini kaydetti.

Cassis, bu düşünceyle işbirliğine dayalı güvenliğe katkı sunacak kapsayıcı bir diyalog platformu oluşturmaları gerektiğini, ancak bunun başarılı olabilmesi için bütçe sorununu da çözmeleri gerektiğini söyledi.

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ise Ukrayna'da devam eden savaşın, Avrupa kıtasında "açık bir yara" olmaya devam ettiğini ifade etti.

Sinirlioğlu, savaşın, özellikle kış aylarında yıkıcı etkisini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Diplomatik ilişkilerin bugün her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizen Sinirlioğlu, savaşın sona erdirilmesi için devam eden diplomatik çabaların sonuç vermesini umduğunu belirtti.

Sinirlioğlu, AGİT'in, ortak bir zemin bulunması için bir forum niteliği taşımaya devam ettiğini dile getirerek, "Krizin kontrolden çıkmasını önlemenin tek yolu budur." dedi.

Kaynak: AA

