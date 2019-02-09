Son Dakika Haberleri: Ağrı Barosundan Kök Hücre Bağışına Destek

Ağrı Barosundan Kök Hücre Bağışına Destek

1 saat önce

Ağrı Barosu, Türk Tabipler Birliği, KESK, İHD, Türk Eczacılar Birliği ve Kızılay'ın işbirliği ile gerçekleştirilen "Kök Hücre Bağışı" Cumhuriyet Caddesinde başlatıldı.

Ağrı Barosundan Kök Hücre Bağışına Destek, System.String[]
Ağrı Barosu, Türk Tabipler Birliği, KESK, İHD, Türk Eczacılar Birliği ve Kızılay'ın işbirliği ile gerçekleştirilen "Kök Hücre Bağışı" Cumhuriyet Caddesinde başlatıldı.

"Kök Hücre" kampanyasına Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, baro yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, Tabipler Odası, İHD, KESK temsilcileri ve Türk Eczacılar Birliği yetkilileri ile birçok vatandaş destek verdi. Katılımcılar kök hücre bağışına bir damla kan ile bir hayat kurtarmaya davet ettiler. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

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