Ağrı Barosundan Kök Hücre Bağışına Destek
1 saat önce
Ağrı Barosu, Türk Tabipler Birliği, KESK, İHD, Türk Eczacılar Birliği ve Kızılay'ın işbirliği ile gerçekleştirilen "Kök Hücre Bağışı" Cumhuriyet Caddesinde başlatıldı.
Ağrı
Barosu, Türk Tabipler Birliği
, KESK, İHD, Türk Eczacılar Birliği ve Kızılay
'ın işbirliği ile gerçekleştirilen "Kök Hücre Bağışı" Cumhuriyet Caddesinde başlatıldı.
"Kök Hücre" kampanyasına Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın
, baro yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, Tabipler Odası
, İHD, KESK temsilcileri ve Türk Eczacılar Birliği yetkilileri ile birçok vatandaş destek verdi. Katılımcılar kök hücre bağışına bir damla kan ile bir hayat kurtarmaya davet ettiler. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:45 Kaynak: İHA
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