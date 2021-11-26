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AĞRI BELEDİYESİ, EKMEĞİ 1 LİRA 40 KURUŞA SATACAK - Son Dakika

AĞRI BELEDİYESİ, EKMEĞİ 1 LİRA 40 KURUŞA SATACAK

26.11.2021 16:47

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, 210 gram ekmeğin belediye tarafından 1 lira 40 kuruşa halka ulaştırılacağını açıkladı.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, 210 gram ekmeğin belediye tarafından 1 lira 40 kuruşa halka ulaştırılacağını açıkladı. Sayan, ayrıca il genelinde belirlenen 15 noktaya büfe kuracaklarını ve ekmek tedariki konusunda sorun yaşanmayacağını belirtti.

Kentte 1 lira 75 kuruş olan ekmeğin fiyatını ekonomik nedenlerle az bulup, zam isteyen fırıncılar, market ve bakkallara ekmek dağıtımını durdurdu. Yaşanan ekmek kriziyle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Savcı Sayan, ekmeğin halka 1 lira 40 kuruştan belediye tarafından ulaştırılacağını söyledi. Ağrı Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Başkan Sayan, 'Ekmek üzerine son günlerde spekülasyon, manipülasyon yapılıyor. '4 lira, 5 lira olacak; ekmek bulunmuyor'. Böyle iftira ve algılarla bizi, halkımızı tedirgin etmeye çalışıyorlar. Biz Ağrı Belediyesi olarak, bugünden itibaren yarın piyasada olacak şekilde 1 lira 40 kuruştan ekmeğimizi satışa sunuyoruz. Dolayısıyla Ağrı'daki vatandaşlarımız belki de Türkiye'nin en ucuz ekmeği, diyebileceğimiz fiyata alabilecekler. Ekmek bulunmaması ya da fiyatın yüksek olması konusunda herhangi bir korku olmasın, ekmek bizim için kutsaldır. Halkımız için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yarından itibaren bütün marketlere de vereceğiz. Yaklaşık olarak 100 bin ekmeği, ihtiyaç olması halinde kapasiteyi daha da artırabilecek şekilde ekmeği 1 lira 40 kuruştan satışa sunacağız. En ucuz ulaşım Ağrı'daydı, en uzun ekmek de Ağrı'da olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır, ekmek fiyatını aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı kardeşlerimize 1lira 40 kuruştan ekmek satışına devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun, ekmek bizim için kutsaldır' diye konuştu.

Başkan Sayan ayrıca il genelinde belirlenen 15 noktaya büfe kuracaklarını ve ekmek tedariki konusunda da sorun yaşanmayacağını belirtti.

AĞRI BELEDİYESİ, EKMEĞİ 1 LİRA 40 KURUŞA SATACAK
AĞRI BELEDİYESİ, EKMEĞİ 1 LİRA 40 KURUŞA SATACAK
AĞRI BELEDİYESİ, EKMEĞİ 1 LİRA 40 KURUŞA SATACAK
AĞRI BELEDİYESİ, EKMEĞİ 1 LİRA 40 KURUŞA SATACAK

Savcı Sayan, Halk Ekmek, Market, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI BELEDİYESİ, EKMEĞİ 1 LİRA 40 KURUŞA SATACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: AĞRI BELEDİYESİ, EKMEĞİ 1 LİRA 40 KURUŞA SATACAK - Son Dakika
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