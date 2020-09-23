Ağrı'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Ağrı'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Ağrı'da Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunda yapılan açılış töreni ile başladı.

Ağrı'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı, System.String[]

Ağrı'da Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunda yapılan açılış töreni ile başladı.

Ülke genelinde 23-30 Eylül tarihleri arasında başlayan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen spor faaliyetleri ve çeşitli aktiviteler ile kutlanmaya başlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan program güreş, judo, kick boks, badminton, Tekerlekli Kayaklı Koşu ve Atletizm gösterileri ile devam etti. Sporcuların kısa gösterisini izleyen İl Müdürü Demir, yaptığı açıklamada, "Avrupa Spor Haftası Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla 81 ilde canlı bağlantılarla başlayan açılış programını bizde Ağrı olarak düzenlemiş bulunmaktayız. Pandemi süreçlerinin yol açtığı hareketsizliğe bağlı rahatsızlıklar pandemi sürecinde halkımızın birçok kesimini etkiledi. 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' etkinlikleri ile ilimizde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Covid-19'a karşı tedbirler alınarak; güreş, judo, kick boks, badminton, Tekerlekli Kayaklı Koşu ve Atletizm gösterilerimiz yapıldı. Bu hafta kapsamında Evlerinde de olsa 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyorum" İfadelerini kullandı.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 23-30 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de 81 il genelinde düzenlenecek spor faaliyetleri ve çeşitli aktiviteler ile kutlanacak.

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunda ki etkinlik programına Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, sporcular ve antrenörler katıldı. - AĞRI

Lütfi Yiğenoğlu, Avrupa, Eylül, Ağrı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ağrı'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika Spor

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