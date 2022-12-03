Ağrı'da gerekli şartları yerine getirmeyen zincir marketin 5 şubesi mühürlendi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla şehirdeki zincir marketler denetlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç'un öncülüğündeki zabıta ekipleri, zincir marketleri yakın takip altına aldı.

5 ZİNCİR MARKET MÜHÜRLENDİ

Medya Ankara'dan Erdem Yeşer'in haberine göre, denetimlerde Fırat Mahallesi ve 29 Ekim Caddesinde ikişer, 100. Yıl Mahallesinde bir olmak üzere bir zincir marketin 5 şubesinin kapısına kilit vuruldu. Açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYEDEN DÜZENLİ DENETİM

Belediyeden yapılan açıklamada, kent merkezinde market ve iş yerlerine zabıta ekiplerinin düzenli olarak gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat, stokçuluk gibi denetimlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.