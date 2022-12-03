Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla şehirdeki zincir marketler denetlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç'un öncülüğündeki zabıta ekipleri, zincir marketleri yakın takip altına aldı.
Medya Ankara'dan Erdem Yeşer'in haberine göre, denetimlerde Fırat Mahallesi ve 29 Ekim Caddesinde ikişer, 100. Yıl Mahallesinde bir olmak üzere bir zincir marketin 5 şubesinin kapısına kilit vuruldu. Açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kent merkezinde market ve iş yerlerine zabıta ekiplerinin düzenli olarak gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat, stokçuluk gibi denetimlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da gerekli şartları yerine getirmeyen zincir marketin 5 şubesi mühürlendi - Son Dakika