Ağrı'da gerekli şartları yerine getirmeyen zincir marketin 5 şubesi mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da gerekli şartları yerine getirmeyen zincir marketin 5 şubesi mühürlendi

04.12.2022 00:01

Ağrı'da Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla şehirdeki zincir marketler denetimden geçti. Gerekli şartları taşımayan bir zincir marketin 5 şubesi mühürlendi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla şehirdeki zincir marketler denetlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç'un öncülüğündeki zabıta ekipleri, zincir marketleri yakın takip altına aldı.

5 ZİNCİR MARKET MÜHÜRLENDİ

Medya Ankara'dan Erdem Yeşer'in haberine göre, denetimlerde Fırat Mahallesi ve 29 Ekim Caddesinde ikişer, 100. Yıl Mahallesinde bir olmak üzere bir zincir marketin 5 şubesinin kapısına kilit vuruldu. Açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYEDEN DÜZENLİ DENETİM

Belediyeden yapılan açıklamada, kent merkezinde market ve iş yerlerine zabıta ekiplerinin düzenli olarak gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat, stokçuluk gibi denetimlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Ağrı Belediyesince yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi Ağrı Belediyesince yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi Ağrı'da jandarma ekipleri kara yollarında zorunlu kış lastiği denetimi yapıyor Ağrı'da jandarma ekipleri kara yollarında zorunlu kış lastiği denetimi yapıyor

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da gerekli şartları yerine getirmeyen zincir marketin 5 şubesi mühürlendi - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Özgür Demirtaş'tan "Şakkadanak" Necmettin Batıral'in paylaşımına sert tepki: Ayakkabısının bağcığı olamazsınız
23:47 Ağrı'da gerekli şartları yerine getirmeyen zincir marketin 5 şubesi mühürlendi
23:22 Avustralya filelerini sarsan Lionel Messi, Dünya Kupası kariyer istatistiklerinde ilkini yaşadı
23:22 ORC Araştırma'nın Z kuşağıyla yaptığı ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na yüzde 15,1 fark attı
22:17 ABD'de siyahi kadının adı yerine "maymun" yazan kahve zinciri, özür dileyip bedava içecek ve sandviç vermeyi teklif etti
21:55 Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un penaltı tarzı, kaleci Reina'yı şaşkınlığa uğrattı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:49 Yeni bir ittifak daha kuruluyor! Zafer Partisi, Memleket Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi çalışmalarda sona geldi
21:11 Fenerbahçe, hazırlık maçında Vallecano'dan sonra bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i de devirdi
18:17 Aksaray'da kendisinden ayrılan 15 yaşındaki nişanlısı Melike'yi öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Nişanlımı başkasına yar etmem
17:35 Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan otomobil, bir gün sonra aynı yerde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2022 00:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da gerekli şartları yerine getirmeyen zincir marketin 5 şubesi mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement