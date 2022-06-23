İranlı bir kişinin midesinde 1 kilo 126 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
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İranlı bir kişinin midesinde 1 kilo 126 gram afyon sakızı ele geçirildi

23.06.2022 11:16

Ağrı'da röntgenle bir yolcunun midesinde belirlenen kapsüller halindeki uyuşturucu maddeleri Mideden çıkarılan kapsüllerin yıkanarak poşete konulması Toplamda 102 kapsül halinde 1 kilo 126 gram afyon sakızının ele geçirilmesi İran uyruklu zanlı Mehran N'nin Narkotik Suçlarla Mücadele...

Ağrı'da röntgenle bir yolcunun midesinde belirlenen kapsüller halindeki uyuşturucu maddeleri

Mideden çıkarılan kapsüllerin yıkanarak poşete konulması

Toplamda 102 kapsül halinde 1 kilo 126 gram afyon sakızının ele geçirilmesi

İran uyruklu zanlı Mehran N'nin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden çıkarılması

Ağrı Adliyesine götürülmesi Ağrı'da bir yolcunun midesindeki kapsüllerde 1 kilo 126 gram uyuşturucu ele geçirildi

İran uyruklu zanlı tutuklandı

AĞRI - Ağrı'da, mide ve bağırsaklarında 102 kapsül halinde 1 kilo 126 gram Afyon sakızı taşıdığı belirlenen İran uyruklu yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, şüphe üzerine üst araması yaptıkları İran uyruklu Mehran N'nin midesinde şişlik olduğunu fark etti.

Gözaltına alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu olan kapsüller bulunduğu belirlendi. Mehran N'nin mide ve bağırsaklarında, 102 kapsül halinde 1 kilo 126 gram Afyon sakızı bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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İranlı yolcu, 1 kilo afyon sakızı yutmuş İranlı yolcu, 1 kilo afyon sakızı yutmuş İran uyruklu şahsın mide ve bağırsağından 1 kilo 126 gram uyuşturucu çıktı İran uyruklu şahsın mide ve bağırsağından 1 kilo 126 gram uyuşturucu çıktı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı bir kişinin midesinde 1 kilo 126 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İranlı bir kişinin midesinde 1 kilo 126 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
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