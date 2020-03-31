Ağrı'da doğalgaz boru hattı patladı - Son Dakika

Ağrı'da doğalgaz boru hattı patladı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yakınından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yakınından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültü ile patlayan doğalgaz boru hattında yangın çıktı. Çıkan yangının ardından doğalgaz vanaları kapatılırken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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