Ağrı'da gönüllülere çığ eğitimi verildi - Son Dakika
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Ağrı'da gönüllülere çığ eğitimi verildi

03.03.2022 19:09
Ağrı'da gönüllülere çığ eğitimi verildi

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, sivil toplum kuruluşları (STK) gönüllülerine yönelik çığ eğitimi verdi.

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, sivil toplum kuruluşları (STK) gönüllülerine yönelik çığ eğitimi verdi.

AFAD ekiplerince, MEB AKUB, Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, AFAD ve UMKE arama-kurtarma gönüllülerine, çığ geldikten sonra ne yapılmalı ve nasıl müdahale edilmesi konusunda bilgi verildi.

Eğitimlerin ardından Küpkıran Mahallesi yakınlarında senaryo gereği bölgede doğa yürüyüşü yapan 3 kişilik bir grubun üzerine çığ düştüğü bilgisi alındı.

Bölgeye gelen ekipler, çığın düştüğü alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Üzerinde "Yaşam sinyal cihazı" olduğu öğrenilen kişinin kar kütlesi altından yerinin tespitinin yapılmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler, kar altında çıkarılan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedye ile ambulansın bulunduğu alana götürerek en yakın hastaneye gönderdi.

Gönüllülerden Yunus Kaya, gazetecilere, yılın her dönemi AFAD ekiplerince kendilerine çeşitli eğitimlerin verildiğini söyledi.

Tatbikatın çok verimli geçtiğini belirten Kaya, "Allah ülkemize felaketler yaşatmasın. 2 gündür yağmura rağmen eğitimlerine devam ettik. Tatbikat zordu ve senaryosu bile insanı ürkütüyor. Afet durumlarında ihtiyaç duyulursa AFAD ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gönüllülerden Nijeryalı Beşir Salihu ise ülkesinde kar olmadığını ve çığ tatbikatına katıldığı için farklı duygular yaşadığını dile getirdi.

Tatbikatı, AFAD İl Müdürü Necati Oruk ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de izledi.

Zorlu tatbikat, drone ile görüntülendi. Eğitimin üç gün süreceği bildirildi.

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları, AFAD, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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