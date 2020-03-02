Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (4) - Son Dakika

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (4)

6 saat önce

ŞEHİT GÜMRÜK PERSONELİNE TÖRENAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk (34) için Ahmed'i Hani Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (4), System.String[]

ŞEHİT GÜMRÜK PERSONELİNE TÖREN

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk (34) için Ahmed'i Hani Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Yüsra Türk ve oğlu tören boyunca gözyaşı döktü. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Tören sırasında Vali Süleyman Elban ile Belediye Başkanı Savcı Sayan'n da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İsmail Mert (8) ve Elifsu (3) adından iki çocuğu olan Mustafa Türk'ün naaşı, tören sonrası askeri uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,


Mustafa Türk, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:08 Kaynak: DHA
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