Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Korkmuyorum Yalnız Değilim" Projesi

Ağrı'da "Korkmuyorum Yalnız Değilim" Projesi

12 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Korkmuyorum Yalnız Değilim" projesi kapsamında müfredat önerisinde bulunmak amacıyla oluşturulan komisyon üyeleri, çalışmalara başladı.

Ağrı'da
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Korkmuyorum Yalnız Değilim" projesi kapsamında müfredat önerisinde bulunmak amacıyla oluşturulan komisyon üyeleri, çalışmalara başladı.

Konu hakkında bilgi veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Müdürlüğümüzce yürütmekte olduğumuz "Korkmuyorum Yalnız Değilim" projesi kapsamında müfredat önerisinde bulunmak amacıyla oluşturulan komisyon üyeleri, çalışmalara başlamıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde bakanlığımıza sunmayı planladığımız "Çocuklara Temel Can Güvenliği" adı altında 16 saatlik ders planı oluşturulacaktır. Bu amaçla komisyon üyelerinin katılımıyla ön çalışmalarımızdan ilkini Ozanlar İlkokulu'nda gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte müfredata son şeklini verip gerekli işlemler yapıldıktan sonra ilimiz merkez ilçede ikinci dönem itibari ile pilot çalışmalara başlanacaktır. Öğrencilerimizin en temelden başlayarak güvenlik kurallarını benimsemelerini, bağımsız bir şekilde yaşam alanlarında sorumluluklarını yerine getirmelerini, kendilerinin ve başkalarının güvenliği ile ilgili yapılması gerekenleri öğrenmeleri amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışma ilimiz ve ülkemiz adına bizlerde büyük heyecan oluşturmuştur. Umarım çalışmalarımızın neticesinde hedeflediğimiz kazanımlarımıza ulaşarak geleceğimiz olan çocuklarımız için önemli bir katkıda bulunuruz" dedi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü Gören Altın Sanıyor! Otomobilini 25 Bin Adet 1 Kuruşla Kapladı

Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu AK Parti'de Melih Gökçek'e Yakın İsim Asım Balcı, Altındağ'dan Aday Gösterildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 09:26:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Korkmuyorum Yalnız Değilim" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]