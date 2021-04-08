Ağrı'da Murat Nehri'nde boğulan çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Ağrı'nın Mehmet Akif Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan Çelik'in bulunması için çocuğun ailesi ve ekiplerce çalışma başlatılmıştı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi