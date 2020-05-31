Ağrı'da "Online Bilgi Yarışması" tamamlandı
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Online Bilgi Yarışması" tamamlandı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Online Bilgi Yarışması" tamamlandı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik il genelinde "Online Bilgi Yarışması" düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün youtube hesabı üzerinden canlı yayın yapılarak öğrencilere soruların verildiği bilgi yarışmasında, öğrenciler kahoot.it sitesi üzerinden sorulara cevap verdi. Bilgi yarışması sonunda 9'üncü sınıflar kategorisinde Taşlıçay Anadolu Lisesi öğrencisi İdal Çelik, 10'üncü sınıflar kategorisinde Merkez Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdullah Özdemir, 11'inci sınıflar kategorisinde Doğubayazıt Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Akbulut ve 12'inci sınıflar kategorisinde Merkez Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi öğrenci Ferhat Özbey birinciliği elde etti. Bilgi yarışmasında birinci olan öğrenciler tüm dersler soru banka seti, ikinci olan öğrenciler seçme dünya klasikleri ve üçüncü olan öğrenciler ise satranç takımı ile ödüllendirilecek. Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, emeği geçen herkese teşekkür etti. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 07:58 Kaynak: İHA
Son Dakika Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi