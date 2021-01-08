Peynir bidonuna gizlenmiş 10 kilo 226 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Peynir bidonuna gizlenmiş 10 kilo 226 gram eroin ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 226 gram eroin ve 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptığı kapsamlı çalışmalar neticesinde, Ağrı'da Şeker kavşağı mevkiinde durdurulan bir araçta peynir bidonu içerisine gizlenmiş 10 kilo 226 gram eroin ve 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Şeker kavşağı mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada peynir bidonu içerisine gizlenmiş vaziyette 20 paket halinde 10 kilo 226 gram eroin maddesi ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır. Soruşturma kapsamlı olarak yürütülmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve aydınlık geleceğimizi bağımlılıktan korumak adına yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla ve azimle sürdürülecektir."