Ağrı'da Terör Operasyonu
38 dakika önce
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Ağrı
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenledi.
İl merkezi ile Doğubayazıt
ve Patnos
ilçelerindeki operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:29 Kaynak: AA
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