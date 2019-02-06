Ağrı'da Ulaşıma Sis Engeli
56 dakika önce
Ağrı'daki yoğun sis nedeniyle Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Ağrı
'daki yoğun sis nedeniyle Ağrı- Ankara
uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Ağrı'da dört gündür özellikle sabah etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metrelere kadar düşürdü.
Sis nedeniyle Anadolu Jet
'in, Ankara Esenboğa ile Ağrı Ahmed-i Hani
Havalimanları arasında yapılması planlanan uçak seferleri, bugün de karşılıklı iptal edildi.
Kentte etkili olan sis nedeniyle 4 gündür sabah saatlerinde planlanan uçak seferleri yapılamazken kentin ana caddeleri ve çevre yolundaki sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:37 Kaynak: AA
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