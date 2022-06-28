Edinilen bilgilere göre, Yazıcı Barajı istikametinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Çetin A. idaresindeki 06 CAZ 192 plakalı araç, virajı alamayınca yoldan çıktı. Yoldan çıkan ve takla atan araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü Çetin A. ise yaralı olarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Tragger, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağrı'da virajı alamayan araç takla attı - Son Dakika

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