Ağrı'da yıl sonu eğitim değerlendirme toplantısı
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Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın başkanlığında 2018-2019 eğitim öğretim yılının "Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:19 Kaynak: İHA
Valisi Süleyman Elban
'ın başkanlığında 2018-2019 eğitim öğretim yılının "Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Ağrı Valiliği
toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç
ve Mehmet İsmail
Yüce ile şube müdürleri katıldı.
Şube müdürleri tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan faaliyetler ve projeler hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, il genelindeki tüm okulların bakım ve onarımlarının yapılması ile LGS
sonuçlarının değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak projeler ve çalışmaların görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. - AĞRI
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