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Ağrı'da yıl sonu eğitim değerlendirme toplantısı

1 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın başkanlığında 2018-2019 eğitim öğretim yılının "Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ağrı'da yıl sonu eğitim değerlendirme toplantısı, System.String[]
Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın başkanlığında 2018-2019 eğitim öğretim yılının "Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç ve Mehmet İsmail Yüce ile şube müdürleri katıldı.

Şube müdürleri tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan faaliyetler ve projeler hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, il genelindeki tüm okulların bakım ve onarımlarının yapılması ile LGS sonuçlarının değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak projeler ve çalışmaların görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:19 Kaynak: İHA
Süleyman Elban, Ağrı Valiliği, Ağrı, Güncel
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