Ağrı'daki saldırıda şehit olan Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'daki saldırıda şehit olan Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ağrı'daki saldırıda şehit olan Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Ağrı'daki saldırıda şehit olan Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Mut Devlet Hastanesi morgundan alınan Kavastan'ın naaşı ilk olarak helallik alınmak üzere, Doğancı Mahallesi Karakozak Sokağı'nda oturan annesi Münevver Tekir'in evine getirildi.

Daha sonra Şehit Eyüp Kahraman Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kavastan'ın yakınlarını, Ticaret Bakan Yardımcısı Batur teskin etti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Mut Yeni Mezarlığı şehitliğine defnedildi.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca 2 Mart'ta düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Özgür Kavastan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı saldırıda Gümrük Müdürlüğü personeli Mustafa Türk de şehit olmuştu.

Mersin, Ağrı, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan, "33 şehit verdiğimiz gece neredeydiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu'na yanıt
Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul son yolculuğuna uğurlandı Hulusi Akar, Bahçeli'nin "Rusya'dan tazminat istenmeli" talebine yanıt verdi "Şehit olmak kalbime doğuyor" demişti

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:51:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'daki saldırıda şehit olan Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]