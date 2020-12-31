Ağrı İl Müftülüğü personellerine salgınla mücadelelerinden dolayı başarı belgesi verildi - Son Dakika

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, korona virüsle mücadele kapsamında özverili çalışmaları sebebiyle müftülük personeline, başarı belgesi takdim etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı ülke genelinde tüm personeliyle sahada ve kurumsal olarak seferber oldu. Bu kapsamda Ağrı İl Müftülüğü personeli Valilik tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Müftülük personeline hitaben Ağrı Valisi Dr. Osman Varol imzasıyla gönderilen "Başarı Belgesi" takdim töreninde konuşan İl Müftüsü Topçu; "İnsanlığın maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek için her zaman fedakarca çalışan diyanet personeli, ülkemizin içinde bulunduğu zorlu pandemi sürecinde de tereddüt etmeden milletimizin hizmetine koşarak örnekliğini bir kez daha göstermiştir. Tüm müftülük çalışanlarına gösterdikleri yüksek performans ve hizmet anlayışlarından dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi. - AĞRI