Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Amerika'dan yönetilen bilim seminerine katıldı - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, video konferans sistemiyle Amerika'dan yönetilen bilim seminerine katıldı.

Ağrı Merkez İMKB Gazi Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Emine Yalçınkaya Güven'in ortağı olduğu "Wild Networking-Wifi of Trees and Fungi" adlı etwinning projesi bu ay Amerika North Carolina State Üniversitesinden bilim insanı Profesör Alper Bozkurt ile buluştu. Emine Yalçınkaya Güven'in ingilizce moderatörlüğünü yürüttüğü toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl eTwinning Koordinatörü Sevgi Avcı, okul müdürleri, Polonya ve Portekiz'den ortak öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Söz hakkı alan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İngilizce Öğretmeni Emine Yalçınkaya Güven'i böyle bir platformda Ağrı ilini temsil ettiği için tebrik etti. Projeyi yakından takip edeceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, eTwinning projesini yürüten öğretmen ve öğrencilere başarılarının devamını diledi. - AĞRI