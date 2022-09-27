Ağrı'da durdurulan tırda gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan kontrollerde, dorsenin alt kısmında gizlenmiş halde 3 depo içerisinde gümrük kaçağı bin 700 litre motorin ve 70 litre benzin ele geçirildi.

Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan tırda gümrük kaçağı bin 700 litre kaçak motorin, 70 litre benzin ve bin 100 paket sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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