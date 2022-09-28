Küçük çocuk buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Bitlis, Patnos, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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